這種奇特形狀的雲你有看過嗎？今日午後中南部降下大雨，有嘉義地區的民眾拍下難得一見的「漏斗雲」，直說看起來非常可愛，不過，氣象局長鄭明典卻說，雖然在天空中是形狀特別的漏斗雲，一但接觸地面就會變成「龍捲風」，讓不少網友嚇壞。

氣象局長鄭明典今（17）日下午在個人臉書上傳一張民眾分享的照片，拍攝地點位於嘉義太保新埤，鄭明典說，這樣的情況是強烈旋轉氣流的特徵，在空中的形狀一般被稱為「漏斗雲」，一旦接觸地面就是「龍捲風」。

中央氣象局網站上介紹，龍捲風是一股自積雨雲底向地面伸展的強烈旋轉空氣柱，其特點是快速運轉的而瘦長的「漏斗狀雲」，須有極不穩定的空氣擾動，或高溫、高濕空氣與冷空氣的劇烈輻合作用才能夠形成。

另外，臉書粉專《綠豆嘉義人》也分享在嘉義高鐵站拍攝的影片，直說這個雲朵超迷你、超可愛，畫面曝光後，引發熱烈討論，「它如果再長一點就很不可愛了」、「這在美國直接形成龍捲風」、「落地後會笑的就是外縣市的朋友們了」、「他下來就不好玩了，比颱風還可怕」。

根據氣象局資料顯示，今日午後對流雲系發展旺盛，又加上西南季風影響，各地降雨機會增加，氣象局下午針對中南部9縣市發布大雨特報，南高屏3地全入列，不過氣象局也表示，入夜後雨勢趨緩，已於18時許解除大雨特報。