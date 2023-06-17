看好618年中慶商機，台中福華大飯店搶搭露營風潮，強打露營達人必備夯品，祭出「常溫饗福牛肉麵」、「天然極細羽毛枕」、「冷凍覆熱即食品」等商品，最低下殺5折起，迎戰618年中優惠最大檔！

近年來越來越多民眾喜歡自行準備用具，在周末假日前往露營區享受愜意的大自然及自炊的樂趣。台中福華本次除了主打最方便的即時佳餚、滿足顧客味蕾外，連睡眠品質都顧到，讓民眾出門露營吃飽又睡好！

台中福華618年中慶即日起至6月28日止，買3盒「常溫饗福牛肉麵」，送雪蛤燕窩飲禮盒1盒，優惠價1,740元；買5盒「常溫饗福牛肉麵」，送雪蛤燕窩飲禮盒2盒，優惠價2,900元。

「天然極細羽毛枕」兩顆優惠價 1,680元；「冷凍覆熱即食品」組合優惠均一價618元，分別有消夜狂嗑組「紹興醉雞1盒與鮑汁炆鳳爪2盒」原價778元，優惠價618元，下殺79折；活力小資組「黑蒜慢燉雞湯1盒與麻香松阪豬米糕1盒」原價810元，優惠價618元，下殺76折；健康蔬食組「燕麥奶白鍋1盒與義大利黑松露珍珠小薏仁1盒」原價860元，優惠價618元，下殺72折。