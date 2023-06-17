鍾承翰的角色看似偶像感很重其實不好詮釋。（陳俊吉攝）

鍾承翰和老婆吵架都會先低頭。（陳俊吉攝）

鍾承翰自認最耀眼的時刻是當模特兒走國際大秀。（陳俊吉攝）

鍾承翰是「萬能老爸」為兒子學作標本。（陳俊吉攝）

鍾承翰在最新戲劇《因為你如此耀眼》飾演高冷、深情守候女主角的集團副總，談起屬於自己的耀眼時刻，模特兒出身的他驕傲地說：「我在走秀的時候。」他透露台灣所有的精品大秀全都走過，那時每間公司的模特兒都想爭取，第一關試鏡會有一群模特兒先穿白T、牛仔褲試走伸展台，被主辦方相中後，才到後台穿走秀衣服再走一次伸展台，「這種大秀是盛典，會仿造米蘭秀場的規格，伸展台上幾乎都是外國模特兒，只有我一個台灣人，這滿光榮的。」

他提到精品大秀試鏡的困難，尤其第2關的考驗除了走秀呈現，重點在穿不穿得下秀服，「那些衣服都非常Fit，沒有幾個人塞得進去，我們男模特兒都被要求『穿衣顯瘦、脫衣有肉』不能太壯，要很精實。」鍾承翰說運動已是生活一部分，搭配均衡飲食，體態還能控制得宜，但外國模特兒為了能穿進秀服，幾乎每一餐都只吃沙拉，他納悶：「這些外模都不需要澱粉嗎？」

鍾承翰飾演的「張照勛」雖是個「偶像感」很重的角色，但他坦言不好詮釋，「我的角色不只談戀愛，家庭對他的影響很重，讓他習慣把秘密藏起來，變成刺蝟。」其中有段他無法資助遭討債的林煒，林煒下跪懇求，他笑說：「煒哥在我心中有個地位，我還比較想向他下跪。」他分享林煒「花系列」般的超強演技，不僅情緒飽滿、說來就來，連導演要拍攝各種角度，他都能立刻落淚，「其實我有點緊張，很不想NG打斷他的情緒。」

相較於角色把情緒壓抑在心底，生活中鍾承翰就算想把心事藏起來，一下子就會被老婆看穿，「我們真的太熟，一到家她會立刻感覺氣氛不對，就要我說出來，也不太能在她面前說謊。」夫妻倆交往10年、結婚8年，至今仍很珍惜彼此，有時意見不合有摩擦，冷戰也撐不了太久，鍾承翰通常會先示好，給老婆一個深深的擁抱，夫妻倆也有共識，盡量不要在孩子面前吵架。

他透露兒子很敏感，能察覺大人的情緒、也很善感，常被他的童言童語逗樂。有回他帶兒子去釣蝦，兒子好奇問：「蝦子釣起來會怎樣？」他會煮來吃，沒想到兒子竟哭著說：「不想要讓蝦子死掉，我要帶回家冰在冰箱。」還有次養的獨角仙死掉，兒子難過哭了半小時，還說：「不想離開獨角仙。」為此，鍾承翰使命必達，為兒子學做昆蟲標本，苦笑說：「當爸爸不容易啊！」

場地提供／勺日咖啡廳