大陸女星何承熹花8年時間、砸800萬人民幣（約3440萬台幣），把自己整成范冰冰，因此有「翻版范冰冰」、「山寨范冰冰」稱號，而她的老公余小泉也整成了李晨，不過2018年她突公開余小泉是同志，2人最後離婚收場，近日，淡出演藝圈多年的她，藉由出演網絡電影復出，好身材也受到外界矚目。

何承熹在馬景濤主演的網絡電影《東遊之八仙伏魔》中飾演「蜘蛛精」，片中她不僅大秀火辣身材，還有不少裸露鏡頭，持續在演藝圈求生存。何承熹2016年參加歌唱選秀節目《超級女聲》，當時就以神似范冰冰的容貌打出知名度。

之後她和余小泉結婚，誕下一子，老公也整成「山寨李晨」，夫妻倆一起經營整形診所，本是幸福的童話婚姻，2018年她突公開丈夫是同志，不僅公開和小王的親密照，還罵他騙婚生子，兩人最後離婚收場。

此外，何承熹也因本尊范冰冰捲入逃稅風波被全面封殺受到牽連，雖然她馬上和偶像劃清界線，表示自己從未以范冰冰為改造藍本，但星途仍陷入困境，淡出演藝圈5年才又回到大眾視野。