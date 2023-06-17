新北市板橋區今日下午發生一起嚴重交通事故，1名77歲王姓婦人，騎乘機車行經中山路一段與新府路口時，不慎與公車發生擦撞，婦人倒地後頭部卡在公車底部，警消獲報後到場救援，不過婦人脫困時失去生命跡象，被緊急送往醫院搶救，而車禍原因仍待釐清。
新北市消防局第一大隊呼籲，車禍造成交通意外事件頻傳，騎乘機車時遇有大型車輛接近時需多加注意保持適當距離，若不慎發生車禍時，切勿隨易移動患者，應優先保護患者頸椎問題，並立即撥打119救護人員協助就醫，避免患者二度傷害。
新北市板橋區今日下午發生一起嚴重交通事故，1名77歲王姓婦人，騎乘機車行經中山路一段與新府路口時，不慎與公車發生擦撞，婦人倒地後頭部卡在公車底部，警消獲報後到場救援，不過婦人脫困時失去生命跡象，被緊急送往醫院搶救，而車禍原因仍待釐清。
新北市消防局第一大隊呼籲，車禍造成交通意外事件頻傳，騎乘機車時遇有大型車輛接近時需多加注意保持適當距離，若不慎發生車禍時，切勿隨易移動患者，應優先保護患者頸椎問題，並立即撥打119救護人員協助就醫，避免患者二度傷害。
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