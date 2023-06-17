台灣吹起MeToo風潮，無論是政界、演藝界、媒體界與校園都出現受害者鼓起勇氣訴說不願回憶的經驗，近日台藝大琵琶女神李雨禧也發長文控訴自己遭旅日YouTuber多米多羅性騷擾，並貼出對話紀錄，未料網友看完後卻一面倒力挺男方。

李雨禧發千字文控訴自己去年赴日拍攝「痴女到你家過一晚」，打算借住在多米多羅家，卻被對方說「可以一起睡」，接著碰面後又遭對方搭肩摟腰性騷擾，並且說出「泡鴛鴦浴」、「ㄋㄟㄋㄟ」，讓她壓力很大，拒絕之後對方脾氣卻變得暴躁，最終不歡而散，導致現在只要想到對方就難以呼吸。

對此多米多羅也發長文嚴厲駁斥，指出會提出穿比較露的衣服，是基於流量考量，加上女方平時就穿得比較少，提到穿泳衣做菜時，對方還誇自己好聰明，且「痴女」企劃也是對方提的，當時李雨禧稱沒錢所以要來借住，自己沒多想就答應，過程中也全是分房睡，對話紀錄中比較輕浮的言語純屬玩笑，若真的造成女方不舒服願意道歉。

多米多羅表示，李雨禧指控的肢體接觸根本無中生有，反而是對方一直主動靠近想要打鬧，自己一直避開，難道是對方想性騷擾自己？他說，這段日子中，李雨禧生活習慣極差，時常遲到，問對方問題又一直答非所問，還亂用自己的浴室，亂按按鈕搞到逼逼叫，常常晚歸，導致自己必須撐著不睡覺，等著幫忙開門，種種累積下來讓他相當不耐煩，對方事後還要求多住幾天，自己嚇到趕緊拒絕，連忙找了飯店，「覺得上完影片就不要跟這個人有牽扯了」。自己唯一願意道歉的，就是開玩笑的話語，但強調絕對沒有越界。

有網友挖出李雨禧當時還稱讚多米多羅很有趣，是正人君子，卻在控訴對方性騷後悄悄刪除留言，被質疑想搭MeToo順風車。(圖／取自IG)

對此李雨禧貼出對話紀錄反擊，未料網友們看完後，一面倒認為男方沒有不軌意圖，反而是女方相當難相處，更有人挖出李雨禧在控訴前還成留言稱讚多米多羅人很有趣，是正人君子，甚至調戲「你不喜歡我的ㄋㄟㄋㄟ嗎」，事後卻悄悄刪除，一面倒力挺多米多羅：「多米加油」、「男生真的要好好保護自己」、「笑死，現在這麼順風還能翻車也不簡單」、「想紅想瘋了」、「這是MeToo第一個翻車的嗎」、「你當真大家都分不清楚性騷跟玩笑話嗎」、「看得出來多米忍你很久了」、「這位小姐，我覺得你惦惦就好，不然臉快被大家打爛了」、「來朝聖大型翻車現場的」。