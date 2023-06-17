有網友在街頭發現1輛重機後輪出現「單側生命線」，引發其他網友歪樓「他左彎比較厲害」。（翻攝自臉書爆料公社）

少見單邊鋼絲的！台北市大安區基隆路與和平東路口，日前有民眾在該路口停等紅燈時，驚見有輛重機的後輪竟然出現「生命線」，並且只有輪胎左側露出鋼絲，相當罕見，並且拍下影片PO上網；對此，網友一見影片驚呆「他左彎比較厲害」、「很少看到，生命線在單邊的」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段10秒影片，影片拍攝地點位於台北市大安區基隆路與和平東路口，從影片中可見，許多機車都在路口等待紅燈，但卻驚見有輛重機的後輪磨平，且輪胎左側出現露出裡面的鋼絲；對此，原PO也在貼文寫下「玩命光頭胎...」

貼文一出，網友紛紛留言表示「這都用側邊再騎」、「他左彎比較厲害」、「建議之後都右轉可能會比較安全些」、「露出生命線」、「人家用生命在騎」、「很少看到，生命線在單邊的」、「也許是在換胎的路上吧？」、「重壓孤邊」、「很少看到旁邊先見鋼絲的，是個狠人」、「這台常左壓車哦」。

據悉，汽、機車輪胎上都有「胎紋指示線」，若輪胎已經磨到看得見鋼絲「指示線」，代表輪胎壽命已用盡，且輪胎已逐漸失去摩擦力「抓地效果」，再繼續上路使用恐會爆胎，發生危險。