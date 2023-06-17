李沇熹私下在工作上遇到不順心事時會獨自消化情緒。（Disney＋提供）

洪宗玄飾演工作能力獲得認可的大公司優秀員工。（Disney＋提供）

因演出間接體驗到普通上班族日常後，洪宗玄笑說不會想過職場生活。（Disney＋提供）

Disney＋韓國職場戀愛劇《較量人生》由李沇熹、洪宗玄等人主演，寫實刻畫了現代上班族的日常，引發觀眾強烈共鳴，本周完美收官。2人近日接受本報專訪，透露親友們看完後也紛紛直呼很有共鳴，洪宗玄更稱：「他們都還會特別來跟我說『我們公司也有那種卑鄙的人』，很開心收穫了不錯的迴響。」李沇熹也表示希望《較量人生》也能像《未生》一樣，成為大家提起「韓國職場劇」就會立刻想到的作品。

李沇熹在劇中飾演雖然沒有優秀的學歷和家庭，但靠自己能力進入大公司的平凡上班族「朴允昭」，她自認也是個對工作充滿熱情的人，對於新挑戰會覺得很興奮跟激動，不順心時也會非常有壓力，「但相較於她會在下班時找朋友訴苦，我比較傾向自己消化情緒，如果遇到像允昭那樣被組長臭罵一頓的話，我可能就直接跑去廁所哭」，還提到自己在20多歲時，也像允昭一樣很想獲得大家的認可，「但似乎也因此被框架住了， 隨著年齡的增長，現在的話會先想讓自己快樂」。

李沇熹在14歲時便在「SM Best青少年最佳選拔大會」上獲得外貌大獎，踏入演藝圈，更曾和天團「少女時代」一起當過練習生，演出該劇的過程中，也讓她憶起自己剛出道「雖然不成熟，但充滿熱情，也抱歉當時我非常認生，就連我身邊的人都沒能好好對待」。氣質絕佳的她，也因演出《百萬富翁的初戀》等作品被封為「國民初戀」，李沇熹先是感謝大家給她這個封號，但稱自己不僅出道20周年，也已在3年前成為人婦，「現在更想成為一名信看（因為信任而收看）的演員」。

洪宗玄則飾演大公司優秀員工「柳才旻」，在公司得到極大的認可，私下則是個將工作和生活徹底分開的人，他說「因為我不是個工作時間很固定的人，所以無法像才旻那樣把工作跟生活分那麼開」。而拍攝該劇的過程中也讓他間接體驗到了普通上班族日常，他笑說，自己不當演員的話，可能也不會想要過職場生活，「因為我是個喜歡挑戰新事物、認識新朋友的人，雖然過程會很辛苦，但很有趣，我對動物很有興趣，國中時也曾夢想成為一名獸醫，所以也很努力學習了」。

該劇的英文名稱是「Race（比賽）」，洪宗玄表示，自己也很經常把人生比喻成一場比賽，年輕時期的他，是個做任何事情都覺得一定要趕快的人，但在入伍服兵役後，心態發生了很大的變化，「想要邊享受並長久地做下去的想法更加強烈了，以前都會很心急地想說是不是要一部接一部都不休息，但現在我純粹是想要一直做我自己很喜歡的演員這件事，直到不能做為止」，也說自己沒有什麼宏大的夢想，「不會想說一定要得獎或實現什麼目標，多了一份從容感」。