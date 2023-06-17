烏克蘭軍自本月4號（日）起於南部戰線發起進攻，採取波狀攻勢刺探俄軍防禦缺口，成功在上週日（11）於南頓內茨克地區的維連茨基弧凸（Vremievsky Salient/Ledge）沿線解放內斯庫契諾耶（Neskuchne）、斯托羅謝夫（Storozheve）、卜勞達特內（Blahodatne）並且於本週一（12）成功攻入馬卡羅夫卡（Makarovka）該住民地經歷過5天激戰後，烏軍重新於本週六（17）解放了該村莊，但兩側高地仍為俄軍所控制，該段區域為俄軍縱深的最前緣監視防線（Screening Line），距離真正的第1道俄軍防禦工事仍有15公里。

‼️🇷🇺OBTF "Kaskad" burns enemy equipment near Makarovka



▪️The offensive of the Armed Forces of Ukraine in the Veliko-Novoselovsky direction, which is now frozen in the Makarovka area, cost the Armed Forces of Ukraine dearly, recalls S. Pegov.

▪️Artillery of the OBTF "Kaskad" has… pic.twitter.com/zWfKiDnjQg — Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 16, 2023

綜合俄羅斯國防部與公開資訊情報來源16、17日彙整，烏軍將新的部隊調派至南頓內茨克方向，其中包括烏克蘭第3和第4坦克旅以及第93機械化旅。後者是烏克蘭武裝部隊中最具戰鬥能力的作戰序列，並獲得了第55炮兵旅的支援，另外還包含2個民團單位。而前幾天第68步兵旅、第31機械化旅、以及第37和第35海軍陸戰旅以及國土防衛旅展開行動，這將大幅增強這個方向的進攻能量。

Ukrainian troops are concentrating in the Yuzhnodonets direction pic.twitter.com/bTiCTFHC8M — Sprinter (@Sprinter99880) June 16, 2023

維連茨基弧凸東西2側都是高地，道路沿線市鎮則是在低窪地區，其中包含馬卡羅夫卡鎮，俄軍仍佔據2側高地防區，對地塹地區的烏軍持續造成威脅，俄軍位於東西2側高地和該定居點的南部，不過烏軍仍決心繼續增強這裡的進攻，目前集結在維連茨基弧凸北邊的烏克蘭大軍，或有機會一次撕開一個大缺口，直達俄羅斯第一道防線。