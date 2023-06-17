民進黨新北市議員卓冠廷今(17日)下午於議會質詢時，針對市府將提供全台幼童免費篩檢政策，質疑決策過程及經費來源，並砲轟市府濫用市政經費；對此，市府晚間回應，此事造成家長擔憂孩子健康，也影響家長與幼托教師間的互信，為了降低疑慮，讓家長放心，經由新北專案會議的共識，決議擴大提供全台有需要的孩童醫療關懷及進一步採檢，由市府負擔費用。

市府強調，由於衛福部昨晚突然政策急轉彎，將「全國」改為僅限「新北」兒童免費採檢，造成家長無所適從，新北市府為了盡早讓家長安心、教師安定，避免互信崩盤造成社會撕裂，同時讓兒童獲得完善的照顧健康成長，所以願意做得更多，提供全國兒童免費採檢服務。

市府特別說明，這是提供全台有需要的孩童醫療關懷及進一步採檢，並不是「普篩」，是針對對孩童健康狀況有疑慮的家長，建議先撥打專線電話進行專業諮詢，有需求時將會提供就醫，協助安排採檢，請有心人士不要弄錯方向。至於相關經費部分，將由教育局公務預算相關科目支應，若有不足由民間資源協助。