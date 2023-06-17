Elkie作為《想見你》劇迷，開心穿上制服翻唱主題曲。（莊錠欣工作室提供）

24歲韓國女團「CLC」前成員Elkie（莊錠欣）近日來台發展，在下月新單曲推出前，作為《想見你》劇迷的她也將於月底釋出自己翻唱主題曲〈想見你想見你想見你〉的影片，此次她特地換上校服回到校園拍攝，直呼「可以當一下陳韻如（柯佳嬿飾）真的好開心，為還原劇中的造型刻意綁了馬尾，拍攝時還有韓國遊客看到一直喊『想見你、想見你』，很神奇」，也笑說「再度穿上制服，覺得滿適合的，以後也想多演青春校園題材的作品，趁年輕多留下一些畫面」。

不過Elkie自認不是個好學生，「因為比起學習，算是比較早開始我的人生規劃」，10歲左右就以童星的身分出道演戲，「上國中前，因為跟姊姊念同個學校，就有傳聞要來一個童星，所有人覺得很神奇，開學第一天都跑來拍照」，後來她又赴韓當練習生，「當時被問到『希望5年後是個什麼樣的人』時，我寫『想去韓國發展』，老師看到後還覺得我很不切實際、應該好好學習，沒想到我真的完成了這個夢想」，現在開同學會，她也會不斷被虧「哎呀，明星，可不可以跟我們合照」。

跟同學們聊起當年在學校的點滴時，Elkie也常被嗆「你有學習過嗎？每天都在睡跟吃」，笑曝自己國中後，食量突然變得非常驚人，「早餐吃完到學校立刻去買燒賣吃，大概過了2小時又去吃1碗麵，中午吃2個麥當勞套餐，放學再去肯德基吃1個套餐，然後回家吃晚餐」，但因為代謝好，所以也沒變太胖，只是看起來有點腫，「同學都很驚訝，想說這些食物我是怎麼塞進去的」。除了爸媽給的零用錢外，她還有拍戲的酬勞，所以從小就愛拍照的Elkie，幾乎每天放學都會去玩拍貼機，「我還不只拍1台，每天都會去拍個4、5台，每次拿出來看都會覺得根本黑歷史，現在想想滿浪費錢的」。

各項學科中，Elkie最感興趣的是語文課，她說「我是那種喜歡的科目成績就會很好的人，語文還一度考到全年級前3名，但像是數學我就會放棄，上課直接趴在桌上睡覺」，也感謝老師們都還是很疼她，「除了有時候他們會忍不住跑去跟我姐姐投訴『能不能說一下你妹啊』，因為姊姊跟我相反，她很愛學習，在學習方面我真的不是一個好的參考對象」。