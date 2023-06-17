2023臺北國際龍舟錦標賽將於6月22日至24日於臺北市基隆河大佳段河道隆重登場，今年有來自國內外共210支隊伍報名。為了讓一般民眾也可以體驗龍舟賽樂趣，臺北市政府於6月17日至18日在大佳河濱公園舉辦免費參加的龍舟體驗營，讓大家一起了解端午文化、龍舟工藝，提供全家大小同樂享受運動時光，全民一起動起來。

在體驗之前教練會在岸邊進行基本訓練，教導如何穿救生衣、如何拿槳及操舟。(戴志揚翻攝)

參加民眾相當踴躍，現場更有不少外籍民眾也前來體驗端午節特有的划龍舟，表示感覺相當新鮮。(戴志揚翻攝)

今年龍舟體驗營一開放報名即刻秒殺，光網路報名已超過400位，每一場次也提供至少10個現場報名名額。每一梯次龍舟體驗營為50分鐘，只要年滿10歲以上就可以參加。在體驗之前教練會在岸邊進行基本訓練，教導如何穿救生衣、如何拿槳及操舟，實際下水上龍舟也有安排艘船專屬的教練、舵手老師與助划槳手隨行。無論是男女老少，只要聽從教練的龍舟鼓聲，就可以輕易地在基隆河上感受飆舟快感。

實際下水上龍舟也有安排艘船專屬的教練、舵手老師與助划槳手隨行。(戴志揚翻攝)

雖然天氣陰雨，但阻擋不了民眾體驗的熱情，現場更有不少外籍民眾也前來體驗端午節特有的划龍舟，表示感覺相當新鮮。現場參加民眾表示以前都是在岸邊幫朋友加油，從沒想過自己可以實際上船體驗，一來是因為要找到這個多人一起來體驗不太容易，二來雖然拿槳、操槳看起來好像很簡單，但在教練教學後發現都有他的專業性，真的很考驗肌耐力。未來有機會也想要能夠真正上場拚划一場。