《百合的雨聲》是部歌頌女性之美的「百合」題材作品。（車庫娛樂提供）

日本老字號電影公司「日活」自1971年開始製作「日活羅曼情慾」電影，近期推出慶祝50周年的企畫，找來《剛好想起你》松居大悟、《詛咒》白石晃士、《死亡筆記本系列》金子修介3位知名導演，推出以令和的羅曼情慾為主題的「ROMAN PORNO NOW」系列三部作品。其中唯一有羅曼情慾經驗的金子修介導演，由他所執導的系列第三彈《百合的雨聲》顧名思義是部歌頌女性之美的「百合」題材作品。

《百合的雨聲》是金子修介導演睽違34年再度推出的羅曼情慾作品，他表示：「說不定我是最年長的羅曼情慾導演，但是我抱持著新進導演的心情去拍攝。我認為純愛才會有性慾、性慾就是純愛的表現，所以這次將親熱的場面徹底美麗地拍了出來。」他也補充道：「這次的3部電影，都是歌頌女性之美的羅曼情慾作品。」

飾演主角「葉月」的新人演員小宮一葉談到作品帶給她的心得：「登場的角色大家都在談戀愛，整體看過去很有趣。某種方面來說也是讚頌人們的作品，讓我覺得喜歡一個人是這麼單純的事。」飾演女上司「栞」的多棲演員兼藝術家花澄，則坦言要拍出唯美的床戲很辛苦：「因為是用非常慢的攝影機去拍攝，為了讓畫面看起來很美，幾乎把所有的肌肉都用上了。」

電影除了傳達出致力於拍出女性身體之美的講究，也特別找來了「親密行為協調員」，協助親密戲碼的拍攝。小宮一葉也透露拍攝當時的心得：「我是第一次拍攝親熱戲，一開始也很不安。不過在正式拍攝前，穿著衣服事前彩排了很多次，有種親熱戲很像動作打鬥戲的感覺。」花澄也笑說：「跟記舞步的感覺很像。比起對於親熱戲的不安或抵抗，對於同性戀愛這個設定不能有任何虛假這一點令我壓力比較大。」

談到本作的魅力，小宮一葉表示：「我抱著『也希望女性觀眾觀賞』的心情去拍攝，『ROMAN PORNO NOW』的作品不像以往只以男性觀眾為目標客群，目標是製作出讓女性也可以輕鬆觀賞的作品。」花澄則認為這是一部散發神秘氣息的作品：「不帶任何有色眼光，也跨越性別差異，希望能讓許多的觀眾觀賞這部作品。《百合的雨聲》在解放女性的視角跟過去的羅曼情慾有些不同，某方面來說也算是一部主流的羅曼情慾作品，也是一部有著神祕氣息的作品。」

《百合的雨聲》劇情講述因過去的創傷而害怕戀愛的葉月（小宮一葉 飾），偷偷地喜歡上崇拜的上司栞（花澄 飾），另一方面，嚴肅凜然的栞，煩惱著和丈夫之間的關係。在某個下大雨的夜晚，她們兩人為了填補彼此心中的空洞，竟發生了肉體上的關係。將於7月7日（五）在台上映。