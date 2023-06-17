曹雅蘭與侯昌明是演藝圈的恩愛夫妻檔代表之一，兩人育有一對兒女，最近她們一家人到泰國旅遊，她換上性感比基尼和家人們合照；47歲的曹雅蘭依偎在帥氣兒子懷裡，宛如靦腆小女人，有粉絲忍不住稱她和兒子像姊弟，激讚曹雅蘭臉蛋身材不科學。

最近曹雅蘭與侯昌明分享女兒考上美國FIT州立大學服裝設計系的好消息，但未來有很長一段時間看不到女兒，也讓她有些不捨，所以決定趁女兒去美國前，到泰國進行家族旅遊；日前曹雅蘭才發文感嘆，要多拍照留下美好回憶，「以後我老了，才能翻翻照片解思念之情」。

曹雅蘭依偎在兒子懷裡秒變小女人，被大讚根本是姊弟。（圖／摘自曹雅蘭臉書）

沒想到在泰國旅遊最後一天，侯昌明一家人終於遇到好天氣，全家在海邊玩嗨了，47歲的曹雅蘭更大解放，換上一套性感比基尼，先後和侯昌明、女兒、兒子拍照留念；她與侯昌明的兒子更是帥氣又精壯，依偎在帥兒子懷裡秒變小女人，讓粉絲都不禁誇讚，「身材也太好了，羨慕死」、「根本是姊弟吧」。

網友們見到曹雅蘭穿上比基尼超火辣，與平時愛家好媽媽差很大，臉蛋保養得不像是快半百的女人，身材也是凹凸有緻，隱隱約約露出腹部線條和一雙纖細美腿，讓人目光都不知道該放哪。