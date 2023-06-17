藝人蕭敬騰近來因在三亞出席活動時，被指狀態過於「仙氣飄飄」，而遭影射他嗑藥、吸毒，對此，他大動作進行毛髮檢測，結果呈陰性，工作室也表示對於誹謗吸毒一案，已報警處理，將進一步查辦。

蕭敬騰毛髮檢驗結果出爐後，他也在微博發聲「為了不讓愛我的人擔心，我做了一些檢測，希望各位放心，身為公眾人物，被質疑是日常，一起捍衛網路文明，杜絕造謠，做個有思辨能力的人」。

而檢驗書可看到，他針對嗎啡、安他命、大麻等69種常見毒品做檢驗，結果全部都為陰性。工作室也表示，上周發聲明否認後，相關造謠言論依然越演越烈，因此他也去進行毛髮檢測，並前往公安機關報警，該案已經受理，將會進一步查辦。

工作室也呼籲網路毀謗就此終止，「希望大家可以共同維護網路環境健康良好發展，堅決抵制造謠誹謗行為」，聲明中再度警告造謠者，即刻刪撤針對蕭敬騰毀謗的言論，停止涉嫌違法行為，