路透社引述一名消息人士和一名美國官員報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格很可能被要求再留任一年，因北約仍難在7月中旬立陶宛峰會前決定他的接班人。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的任期已經3度延長，原定今年9月卸任，屆時他執掌北約時間將達到9年。

熟悉相關討論的消息人士告訴路透社，挪威籍的史托騰柏格獲得北約成員國的廣泛支持，因此仍舊是一位能起作用的北約領導人。

透露消息的美國官員則表示：「（拜登）政府漸漸接受史托騰柏格再留任一年的構想。」並補充說：「北約內部對於他的繼任人選目前看來還沒有共識。」

隨著北約即將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會，史托騰柏格被要求第4度延長任期的機率愈來愈高。原因是北約仍持續應對俄羅斯對烏克蘭發動的全面侵略戰爭，成員國擔憂因秘書長人選而顯得不團結。

史托騰柏格今年2月表示，他不尋求再延長任期。但他曾婉拒透露是否會在北約成員國要求下留任。

16日在北約總部舉行的一場記者會上，史托騰柏格被問到有關他任期延長的傳聞越來越多時，他重申立場說：「我已經再三表示，我不尋求延長任期。除了結束我的工作以外，並沒有其他計畫。我的任期會在今年秋天結束。」