台北市警察局保安警察大隊舉辦「北市保大VS領航猿籃球隊」表演賽，18日下午將邀請年度最佳GM陳信安及籃球名星，共同響應「識詐、反毒」宣導活動。

現場活動從下午1點30分開始，由曾為北市保大一員的北市議員李傅中武開球，更有投籃闖關遊戲及師大熱舞社的表演，揭開暑期序幕；另外，現場除準備「警察限定小物」與民眾進行互動問答外，更有知名戶外餐車與民眾同歡，增進全民拒毒、識詐的免疫力！