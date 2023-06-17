國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近來民調持續下滑，外界也出現「醞釀換侯」的謠言，引發藍營不滿。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧今( 17 日)表示，三腳督選舉就是「該拿的票就拿到」，只要侯友宜的腰夠軟、願意主動，黨內整合只是時間問題，國民黨這麼多縣市首長也都會站出來力挺。

游淑慧今在政論節目《TVBS戰情室》表示，不太可能會出現「換候選人」這件事，誰能保證換人就能變成第二、甚至第一，如果換人還是第三名，何必讓國民黨多經歷一次折騰。

游淑慧強調，三腳督的選舉是有策略的，尤其是三方氣勢差不多時，「該拿的票就拿到，不要想過半」，國民黨該拿的票就是「軍警公教消」，這五種職業對侯友宜會有認同感，因為都是一輩子在政府工作。

另外，游淑慧也指出，藍營的基本盤能不能拿到也很重要，現在國民黨面對的是內部整合問題，說難很難、說簡單也很簡單，因為大家都是黨員有很多黏著劑，像是她看到高雄市前市長韓國瑜，也會積極勸他站出來。

游淑慧說，內部整合只是時間問題，「只要侯市長的腰夠軟，願意主動，國民黨一定會站起來」。她也說，這場選舉到最後一定是兩大軍團大規模作戰，國民黨有這麼多縣市首長、立委提名人、議員、里長，如果不能一條心把侯友宜的氣勢挺起來，民眾會覺得白給國民黨執政，所以縣市長、立委候選人一定都會站出來幫忙。