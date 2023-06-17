今年端午連假共4天，桃園市大溪與復興區為國內連續假期熱門觀光景點之一，往年連假期間，轄區知名觀光景點大溪老街、石門水庫、角板山、拉拉山等總是車水馬龍，大溪警分局為讓遊客端午佳節能交通順暢出遊，特別列出這次端午期間交通疏導措施，供民眾參考並提供建議替代道路，以利民眾因應，同時警方也將增派人員加強疏導，籲民眾務必配合員警指揮。

大溪警方說明，國道管制措施包括6月22日6至12時，國道3號大溪交流道南下匝道，配合實施高乘載管制，排除乘載（自行開車）孕婦或持有身心障礙證明的未滿3人小型車，及計程車（含多元化計程車）等車輛。另外國道3號大溪交流道將採取嚴格的入口匝道儀控管制。

大溪警方表示，端午連假期間，各路段強化交通疏導管制，介壽路、員林路、新興街口於9時開始實施圓環管制，視車流提早或延後，武嶺橋西端於15時封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道；和平老街畫設為行人徒步區，屆時員警將在康莊路、和平街五岔路口實施交管，康莊路、金城路口視老城區車潮擺放交通錐禁止車輛左轉實施管制，視車流提早或延後。

大溪橋頭停車場入口處於14時至18時，在瑞安路一段與瑞安路一段287巷口實施燈控；復興區台7線、巴陵道路沿線，將由各分駐或派出所派員於重要路口疏導上下山車流，維持交通順暢。

大溪警方也列出復興區台7線下山建議替代道路，往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。若要前往大溪老街返程建議替代道路，往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區；往桃園或新北方向遊客建議由大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。

大溪警方說，老城區因停車位數量有限，請遊客盡量將車輛停放在月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街，享受漫遊樂趣。為營造行人友善用路環境，維護行人安全，這次連假將持續落實維護用路人安全及防制汽機車駕駛人酒後駕車與危險駕車措施。

大溪警方也呼籲，民眾出遊前可撥打高公局1968電話、警廣0800-000123專線，或透過桃園市交通資訊網、桃園輕鬆GO手機APP查詢路況，警方也將派員於易壅塞路段加強疏導，請民眾配合執勤員警疏導作為，共同維護交通秩序與順暢。