近期台灣各界都有傳出性騷擾事件，知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航在直播時，有粉絲提到他3年前在節目上被性感YouTuber蕾菈（Lyla）強吻的事件，張嘉航不舒服地說，「我也覺得我受到性騷擾」；另外張嘉航也點出，在性騷擾方面男生確實比較吃虧，提告說不定法官也不會理。

性騷擾風波越滾越大，名嘴朱學恆和男星許傑輝都因此形象崩壞，甚至停止一切工作和公開活動；日前「亞洲統神」張嘉航在YouTube開直播，聊天室有說到他當年被蕾菈強吻，好奇問「當下你有不舒服嗎？」張嘉航證實有不舒服，還覺得自己受到性騷擾，但也展現大度的一面，委婉表示，「好好錄個節目，幹嘛跟我有肢體接觸」。

張嘉航被蕾菈親了之後，立刻用手推開。（圖／摘自Bu Bu YouTube影片）

而張嘉航也分享對於性騷擾的看法，他認為男生真的比較吃虧，因為他也經常被女生摸肚子、胸部或屁股，「多少女生對我性騷擾，我要講出來嗎？」他也補充說，「我去告她，你覺得法官會判嗎？」但性別互換後，女生告男生摸屁股百分百會成立。

根據網友挖出的節目畫面，張嘉航與蕾菈都是網路節目邀請的來賓，其中一個投票環節，張嘉航把票投給蕾菈，蕾菈高興地勾住他的手，還直接湊上去親了張嘉航的臉頰，但張嘉航第一反應往後閃並把她推開，還嚴肅地表示，「不要亂碰我」。