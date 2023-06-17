國民黨總統參選人侯友宜民調下滑，前立委沈富雄16日提出錦囊秘笈藏3大救選情王牌，可望讓侯友宜的選情轉危為安，其中一位就是前立委郭正亮。對此，郭正亮開玩笑說，可以把他的名字換成沈富雄。

郭正亮今(17日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中開玩笑表示，把他的名字擦掉，換成沈富雄。他接著分析指出，現在看到的總統大選民調，都是6月13日前做的，侯友宜對餵藥案的反應比較慢，確實受到一些傷害。但13日之後，整個團隊開始進入作戰模式，包括國民黨、立委也在幫他，現在已經好很多了。

郭正亮接著指出，這次選舉是3個人在選，首先要穩住基本盤。基本盤若沒穩住，想要拿到中間選民，不要開玩笑了。賴清德的基本盤就非常穩，就是在35%至40%之間，即使性騷案爆發，賴清德的民調也僅跌1.5個百分點。

郭正亮點出，2024年總統大選，可能拿到40%就能當選，因為2000年大選陳水扁39.2%就當選了。所以侯友宜要做的是穩住整個藍營的基本盤，像連戰和連勝文願意站出來，這是蠻重要的，這樣侯友宜才能進一步穩住，接下來馬英九可能也會願意，他們是比較會顧大局的人。所以侯友宜要把基本盤的勢造起來，基本盤就會慢慢歸隊。

郭正亮更建議，有些問題，侯友宜不能閃，要旗幟鮮明。因為總統大選，就是在選未來的路線、政策、價值，這是要一刀切的，不可能說跟民進黨沒有明顯的強烈對照，不然人家要怎麼選？除了侯友宜自己要進入競選模式，勇於講話、勇於表達，不只是攻擊對手，還有重要人士也要站出來。