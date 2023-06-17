統一獅古林睿煬獲選單場MVP，賽後站上頒獎台與阿嬤一起跳舞。（統一獅提供）

統一獅「火球男」古林睿煬17日繳出生涯代表作，主投8局無失分寫下生涯單場最長投球局數，與代班終結者的邱浩鈞聯手壓制富邦悍將打線，率隊以1比0奪下3連勝，持續穩坐上半季龍頭位置。

古林睿煬過去最長局數僅7局，今天他終於跨過7局關卡，用93球中有70顆好球，好球率高達7成5，投出4次三振、沒有任何保送，僅被敲2支內野安打、無失分，拿下本季首勝。

獅隊在3局下1出局、一二壘有人時，靠著安得勝投手犯規後又暴投攻下全場唯一分數；富邦洋投安得勝用104球僅投5局，投出4次三振、4保送，被敲3支安打、失1分，無奈打線遭到壓制，吞下本季首敗。

古林睿煬表示，自己今天就是想辦法進攻好球帶，取得對決中的優勢，他也提到，能拿下本季第1勝要感謝所有人，「大家都給我力量，讓我變得更好。」他坦言，賽前完全沒想到自己能夠投到8局，「謝謝守備，（陳）傑憲第一局撲的那一顆帶給我很大安定感。」

結束訪問後古林睿煬依照慣例跳舞，沒想到他的阿嬤驚喜現身，讓他又驚又喜，阿嬤也開心地與孫子一起跳舞。

獅隊奪下這一勝持續穩居上半季龍頭位置，領先排名第2的味全龍4場勝差，而富邦吞下4連敗，上半季淘汰指數也只剩1。