基隆因港埠產業受限，逐漸朝郵輪美食觀光業發展；近期因疫情解封加上暑期旺季，旅遊轉趨熱絡，觀光旅宿業面臨大量人力需求。勞動力發展署北分署基隆就業中心為協助旅宿業解決基層人力缺工，16日邀請30餘家廠商參加「疫後改善缺工擴大就業方案」說明會，17日補班日更接力在富士大飯店舉辦專案媒合活動。

本次專案媒合活動的職缺係經中央目的事業主管機關與勞動部共同會商，議定專案職缺種類與合理薪資待遇，截至目前已完成會商的「旅宿業」職缺為「房務人員」及「公共清潔人員」，合理薪資北部地區3萬元以上。昨天現場參與說明會的廠商表示：「疫情期間旅宿業人員大量流失，如今疫情趨緩景氣逐步回溫，感謝政府在此時推出疫後改善缺工擴大就業方案，不僅以每月6,000到1萬3,000元不等補助鼓勵失業民眾投入旅宿業，同時也幫助我們補足人力缺口」。

基隆就業中心今天下午協助富士大飯店辦理的專案媒合活動，除交通部提報房務員專案職缺，還包含餐務組洗滌員、中餐廳服務員、西餐廳服務員等職缺；值得一提的是，本次房務職缺薪資最高達3萬6,000元。富士大飯店劉經理感謝，透過勞動部疫後改善缺工的補助方案辦理徵才，對於飯店業者有實質的幫助，更快速網羅到適合的人才；現場求職者53歲的廖小姐表示，投遞很多履歷都無下文，但目前身體狀況還很好、想繼續留在職場工作，剛好看到基隆就業中心宣傳在飯店辦理徵才活動，還有專案缺工就業獎勵可以申請，讓我十分動心，想挑戰房務員職缺，很高興今天被錄用了。

勞動力發展署北分署指出，首波重點針對「旅宿業」從業人員，鼓勵失待業勞工投入旅宿業的房務與清潔工作。凡符合計畫規定且有意投入專案職缺的民眾，可到各地就業中心辦理求職登記，只要經公立就業服務機構推介上工，即可申請就業獎勵金。同時，有缺工需求的旅宿相關業者，也歡迎洽交通部觀光局提報專案職缺，並報名參加北分署舉辦的宣導說明會。詳情請至台灣就業通網站查詢「最新徵才活動」或「就業獎勵資訊」，或撥打免付費客服專線0800-777-888。