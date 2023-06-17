近日社群網站流行「秀出你的20歲」熱潮，不少政壇人物也紛紛跟風，如藍營智庫執行長柯志恩、立委王鴻薇都曬出年輕時期的美照，被網友讚翻。台中市長盧秀燕17日也在臉書貼出20歲的照片，被讚是「當年的網美」、「清純美少女」。

盧秀燕今在臉書貼出一張年輕時的照片，開玩笑說，「原本想要跟風，曬一下20歲的照片，但找到照片的時候，風就已經過了，跟我的20歲一樣，已經過了」，並打出一個哭臉表情符號。盧秀燕也在Instagram「盧秀燕( @lushiowyen )」上，貼出另外兩張年輕時的照片。

許多藍營政治人物留言讚美，國民黨立委參選人、台中市議員羅廷瑋說「為何拿國小照片」、桃園市議員牛煦庭說「當年的網美」！台北市議員李彥秀讚美是「清純美少女」。雲林縣長張麗善說「秀燕姐幾乎沒有變」，苗栗縣長鐘東錦也來留言，「這影像即使放到現代來看仍是亮麗動人。」

民眾留言稱讚，「這種仙氣指數，根本輾壓現在檯面上的所有一線女星」、「真是妥妥的少男殺手」、「其實市長當主播就很美了！」「拿這個照片還真的分不清是市長或是秀芳姐(中天主播盧秀芳)」。