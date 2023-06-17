鎮鎧科技負責人郭鎮銘。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

鎮鎧科技於科技新創展進行攤位導覽。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

駐法大使吳志中及法國國際廣播電台至鎮鎧科技團隊攤位探訪。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市青年事務局培育的青創團隊成功進軍國際，鎮鎧科技股份有限公司14至16日赴法國出席2023年科技新創展（Viva Technology 2023），是全球5大新創展之一，也是歐洲新創指標活動。該公司擅長智慧無人載具系統整合與控制方案，今年除赴歐參展外，也獲選參加全球新創競賽（Coup de Coeur）總決賽，參展期間受到駐法大使吳志中及許多國際知名企業探訪，有望增加曝光、促進國際商業合作機會。

青年局表示，鎮鎧科技在青年局及國科會台灣科技新創基地支持下，這次在歐洲不僅替桃園的青創公司打響名號，也向全球展現台灣青創團隊實力，本月12至13日先到英國參加倫敦科技週（London Tech Week 2023），該展會邁入第10年，是歐洲最大科技年度盛會，吸引逾5萬名來自全球的科技人士及投資者齊聚一堂，14至16日再到法國參加科技新創展。

參展期間，鎮鎧科技也獲選參加14日全球新創競賽總決賽，負責人郭鎮銘現場簡報展現技術優勢與潛力，參展期間還受到吳志中及許多國際知名企業探訪，例如歐華律師事務所（DLA Piper Gloal Law Firm）指名至鎮鎧科技攤位聽取導覽，同日也受到法國國際廣播電台採訪，有望增加曝光、促進國際商業合作機會。

青年局說明，鎮鎧科技專注於無人系統的研發與系統整合，擅長智慧無人載具系統整合與控制方案，利用無人機、無人船、無人潛艇等載具，作為環境及建物的檢測與資訊調查工具，提出環境監測解決方案。

鎮鎧科技進駐於桃園新明青創基地之初尚未成立公司，經青年局輔導，以「布拉特斯布曼」團隊名稱參加科技部2022創新創業激勵計畫X民生公共物聯網計畫，獲創業傑出獎，並於2022年底正式成立公司，將公司登記於新明青創基地，扎根桃園。

青年事務局長侯佳齡表示，桃園青創基地提供進駐團隊客製化輔導，包括業師諮詢、產官學研媒合、產品行銷曝光等，也協助團隊建構完善商業模式並取得創業資金，更提供辦理公司登記的創新服務，未來也將辦理世界學堂計畫，帶領青創團隊至國外參訪世界級企業，提升青創團隊國際視野及創業相關經驗。