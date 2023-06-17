觀光客出來面對！澎湖人遭砸車追打 鄉親圍警局：忍很久了

4月26日中午，1名「澎湖孝子」洪姓男子，因多年前捐肝給父親，身體不適開車前往就醫，沒想到，就醫途中遇到多名外地觀光客違規左轉，當時他按喇叭示警，竟遭拖出來圍毆，事後，涉案的觀光客有3人6萬元交保，1人未出手攻擊諭知請回，引社會關注，而律師陳宗元跳出來願幫洪男打官司，今(17)日這起事件召開偵查庭，陳宗元開庭完後在臉書PO文表示「對方想把整個案件『曲解成互毆』，以此來給被害人(洪男)壓力和解」。

「澎湖孝子」一案今(17)日召開偵查庭，洪姓男子的委任律師陳宗元開庭完後，在臉書上PO文表示，「這一次我其實是接受了2個案件的委任，一個是告訴代理人，就是幫被害人(洪姓孝子)提出告訴，另外，因為對方居然還反告被害人傷害，想把整個案件『曲解成互毆』，以此來給被害人壓力和解，所以我也接受被害人轉變為被告後的辯護委任。今天開庭還算順利，接下來就等結果了...」。

而此消息在網上曝光後，網友也搖頭表示「治安敗壞，公理正義申張很不容易」、「有無互毆，行車記錄器應該會說話，不是他們說了算」、「縱虎歸山的後果」、「標準的把原告打成被告耶」、「呃...互毆，認真？」。

洪姓男子因多年前曾捐一大部分的肝給父親，後來身體變不好，因此在4月26日中午開車前往醫院就醫，行經東衛派出所前方道路時，遇上分別來自台北市、新北市及桃園的一群觀光客，騎機車違規左轉，於是洪男按喇叭示警，不料，卻遭這群觀光客拖出車外爆打，洪男脫困回家後，出現頭暈想吐，緊急就醫發現肺部出血、「眼睛霧霧看不清」。

洪男被打後，引起當地10餘人聚集在東衛派出所門口與警員對峙，並大聲疾呼要求警方務必嚴辦肇事者，並說每到觀光季節，外來的遊客就「侵門踏戶」欺負澎湖人，許多無辜善良的鄉親被打，而警方回應一定會依法嚴辦，相關施暴者已移送澎湖地檢署偵辦，請澎湖鄉親保持理性。目前涉案3人6萬元交保，另1人因未出手攻擊被害人，諭知請回。