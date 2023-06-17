半夜肚子餓時，泡一碗泡麵來吃總讓人覺得暖胃又暖心。一名網友想知道大家吃泡麵時是用「泡的」還是「煮的」，她分享自己最高境界的泡麵煮法後，意外釣出有饕客會加入「無糖烏龍茶」，甚至還有人說泡泡麵時會丟入一個茶包，茶水不僅會飄散清香，還能達到去油解膩的功效，讓泡麵的層次更向上一階。

原PO在PTT WomenTalk板以「泡麵你是煮派還是泡派」為題發文表示，她認為泡麵用泡的一點葉不好吃，吃泡麵一定要用煮的，在湯鍋裡面再加入2顆蛋，一顆作成蛋包，一顆打散變蛋花湯，她認為這種煮法才稱得算是泡麵的最高境界，「晚上來一碗，幸福睡到隔天」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「台灣的泡麵用煮的很多容易爛」、「看餓不餓」、「能煮一定煮」、「泡的很寂寞」、「煮跟泡味道真的會有微妙的不同」、「看是什麼麵，有些煮的好吃有些泡的好吃」，另外，有網友大推，「夏天用冰無糖烏龍冷泡20分超好吃」。

事實上，過去就有網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示自己在吃知名品牌的肉燥風味泡麵時，都會特意丟入一個茶包，茶水不僅去油解膩，還能增添一股淡淡香氣，讓他直說「真的很好吃」。

該則貼文引來2千名網友按讚，不少饕客有志一同，「我也會加茶包！讚讚的」、「我都加香片欸」、「放了茶包，泡麵整個層次都往上提升了」、「我也這樣吃，另加1/3泡好的茶～跟吃麻辣鍋放烏龍茶下去煮的概念差不多」、「我還會拿我爸泡幾輪茶葉的熱茶水來泡麵」、「我試過，熟普洱茶湯，泡的，好味」、「水倒一半，麵泡軟直接倒無糖綠也還不錯吃」。