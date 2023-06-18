桃園大溪水資源性平教育宣導暨社區嘉年華踩街創意大賽，共有20個單位報名參與，為老城區增添熱鬧氣氛。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

大溪區公所表示，這次活動是桃園升格後，區公所辦理的第一次社區嘉年華踩街。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪區公所17日下午辦理水資源性平教育宣導暨社區嘉年華踩街創意大賽。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

三元多元創作舞班成員學習各國舞蹈，希望開拓學員視野，凝聚向心力。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

一德快樂舞蹈班提倡里民一同運動計畫，凝聚里民向心力，經由歡樂舞蹈氣氛，使在地媽媽們重返青春，舞出健康，跳出自我。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

仁和社區班隊包括瑜珈、有氧舞、韓風舞、太極拳、國畫、素描、水彩、吉他薩克斯風等，推廣鄉親健康樂活，長者志工和樂融融。（大溪區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

端午佳節前夕，桃園市大溪區公所今日下午在大溪老城區，辦理112年水資源性平教育宣導暨社區嘉年華踩街創意大賽，以踩街遊行及社區創意大賽方式，希望增進社區間彼此交流，及社區成果展現機會與舞台，提高社區民眾參與度與凝聚力，同時宣導愛護水資源的重要性及促進性別平權意識。

大溪區公所表示，這次活動是桃園升格後，大溪區公所辦理的第一次社區嘉年華踩街，由熟悉老城區環境生態的大溪形象商圈發展協會承辦，計有各社區發展協會、里辦公處、消防隊、大溪分局、清潔中隊、地政，還有原住民族頭目聯誼會及南興客庄代表隊等共20個單位參與，最後在中正公園相撲場安排水資源的保護與運用進行宣講外，並由12個社區進行社區特色創意表演競賽，相當精彩。

大溪區公所公布名次，冠軍三元社區、亞軍一德社區、季軍仁和社區，優勝則是頭寮、崎頂、下田心、月眉、興福、仁善、內柵、仁義、南興等社區。

大溪區公所提到，近期旱象未解，盼透過活動帶領民眾瞭解嚴重的氣候遽變，因應氣候變遷養成節約用水習慣，以具體環保行動及改變生活習慣，愛護自然生態，降低水環境汙染負荷。另性別平等所關注的，不只是出生時生理性別差異所造成的不平等，也包括性別各面向的實質平等，尊重多元性別特質及破除性別刻板印象等。這次活動以「社區嘉年華x水資源教育x性平」的形式，讓大家在享受嘉年華、表演與踩街當下，帶領民眾認識性別議題，並在寓教於樂中看見差異並尊重不同。

今日活動，各隊伍於大溪中央路看台下三角公園報到，沿著中央路、和平老街、普濟路、中正公園相撲場。踩街遊行時，在中央路轉和平路口及和平路轉普濟路口等2個轉角，都有各隊精彩的60秒隊呼演出，為熱鬧的老城區增添更多趣味與活力。