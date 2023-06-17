美國總統拜登這幾天又多了幾起詭異行徑。週五（16日）在康乃狄克州談論槍枝安全時莫名冒出一句「天佑女王」讓人一頭霧水，週四（15日）在白宮會見以影集《慾望師奶》走紅的女星時彼此擁抱致意，眾目睽睽之下，拜登手掌疑似觸碰到她的胸部，令人傻眼。這個片段引發大批網友轉傳。

《紐約郵報》報導，曾以《慾望師奶》（Desperate Housewives）獲得金球獎提名的女演員隆格麗亞（Eva Longoria），最近以導演身分推出電影《火辣奇多的誕生》（Flamin' Hot），首映會週四在華府白宮舉行，拜登致詞時，第一夫人吉兒拜登與隆格麗亞分別站在他左右兩邊。

美總統拜登這兩天又有詭異行徑。

GROSS! Eva Longoria had to move Biden's hands to keep him from groping her at the White House tonight.



I hope these people are happy with the creep they support. pic.twitter.com/xZEFAYV7F8 — Tim Young (@TimRunsHisMouth) June 16, 2023

拜登致詞完畢後轉身擁抱隆格麗亞，但拜登的手停留在她腰背的時間稍微久了些，女方略略往後退開，拜登的手疑似滑過她的胸側與胸部下緣，只見隆格麗亞迅速伸手握住拜登的手，巧妙往後一站，拉開兩人距離。

這短短5到6秒的過程，位於拜登背後的吉兒拜登正好走下講台，可能並未「直擊」老公疑似伸出鹹豬手的過程。

拜登在女星隆格麗亞導演的新片首映會致詞。第一夫人吉兒拜登也在台上。（美聯社）

拜登在這場首映會還有一句怪怪的發言。他說：「我跟她（隆格麗亞）認識很久了。她17歲，我40歲。」然而根據兩人的出生年分計算，拜登40歲時，隆格麗亞才7歲。再者，兩人初識時，拜登已經50歲。

這個片段引發大批網友轉傳，不少人以「噁心的老頭」痛斥拜登。有網友評道：「隆格麗亞幾乎沒能逃過拜登的魔掌。」有人直批拜登「前科累累」，但美國左傾媒體根本不會報導此事，「倘若這是川普，一定報得鋪天蓋地，而且白宮會對此發表談話」。

Yes, Joe Biden sexually assaulted Eva Longoria in front of everyone.



No, none of us are surprised.



In fact, I would classify the Eva groping as mild, compared to Joe’s illustrious track record of groping, sniffing, and sexually assaulting children.



Libs, this is your leader. pic.twitter.com/ZKcec9xHk4 — Clandestine (@WarClandestine) June 16, 2023

還有人說，隆格麗亞受到的性騷「還算溫和」，拜登以前也對著小女孩做出嗅聞、撫摸等性騷擾舉動。

隆格麗亞是前總統歐巴馬的支持者，2012年歐巴馬競選連任時她慷慨解囊贊助，據悉金額介於20萬到50萬美元。2020年拜登競選總統時，隆格麗亞也大力支持。