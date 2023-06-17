大陸男星鄭業成擁有高挑的身材、俊俏的臉龐，演過《花千骨》、《微微一笑很傾城》、《鶴唳華亭》等人氣電視劇，也常參加綜藝節目，曝光度很高，沒想到日前他被爆出軋戲提前離開，改用替身拍攝，害另一位男演員成毅密集拍打戲，導致對方受傷，遭到眾人罵翻，近日又隨手亂丟菸蒂，缺乏公德心的行為，令他的形象再度受到衝擊。

日前大陸狗仔PO出一支影片，爆料鄭業成從機場前往酒店的路上，坐在後座的鄭業成開著窗戶抽菸，不過抽完之後，居然把菸丟到大馬路上，而且動作相當熟練，讓狗仔看了猛搖頭，特意拍了菸掉在地上的畫面，驚呼：「大成了，你這素質可有待提升啊。」

對此，鄭業成在個人帳戶道歉，表示已深刻反省：「對不起，我鬆懈了對自己的要求，希望大家不要效仿我的錯誤行為，我接受大家的監督。」，不過有網友挖出鄭業成3年前，在飯店前抽菸、隨地吐兩次痰的畫面，質疑他一錯再錯，寫下：「希望這次真的改吧」、「這次是扔菸蒂，上次是吐痰呀」、「作為公眾人物，得注意言行啊。」

鄭業成公開道歉。(圖/鄭業成 微博)

鄭業成為學京劇出身，2012年以電影《百萬愛情寶貝》出道後，從小角色一路演到男二號，且戲約不斷，日前被爆出使用替身，便是因為前一部電視劇未如期殺青，但下一部遠在新疆的戲開拍在即，與劇組協調之後，多給一個月拍攝時間，之後則使用替身，但在他離開後，成毅因密集拍打戲，導致腰的舊疾復發，被許多人是鄭業成軋戲，導致劇組統籌失當所致，雙方粉絲戰成一團。

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