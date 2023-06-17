2024年總統大選時間逐漸逼近，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近來民調卻下滑。針對有些國民黨立委參選人因而緊張，媒體人吳子嘉表示「不用怕」，因為還有7個月的時間，況且國民黨還有基本盤；他甚至指出，目前侯友宜的民調應該還是在20趴以上。

吳子嘉17日在《董事長開講》網路直播節目中表示，離選舉還有7個月的時間，第一名和第二名的距離在拉近中，第二名和第三名的距離則在分開中，藍白的差距目前開始加大，柯文哲往上衝，侯友宜則停在這邊，被攪和在餵藥案等事件中，有些國民黨立委參選人會因而緊張。

吳子嘉接著表示，不用怕，因為還有7個月的時間，況且國民黨還有基本盤，所以在野黨不要自相殘殺，而後整合成大家可以合作的可能性。

另外，有網友問到，媒體人分析，侯友宜下周在台大演講，是期末考嗎？吳子嘉回應表示，台大演講怎會是期末考？即使講得再爛，民調也不會受影響。侯友宜民調最低點，就是《美麗島電子報》上次做的20%到22%左右，目前侯友宜的民調應該還是在20趴以上。他甚至認為，國民黨不可能把侯友宜換掉，國民黨也做不到，而美國在台協會（AIT）主席羅森柏格來台，也就是要把侯友宜穩住。