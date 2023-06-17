夏天腳步已到，外出活動的重要保健動作之一就是防曬。荷蘭政府日前宣布，全國皮膚癌發生率居高不下，今年夏天政府會向大眾發放免費的防曬乳，號召全民一同預防皮膚癌。

英國《每日郵報》報導，荷蘭本週末氣溫將高達攝氏30度，全國各地議會、運動俱樂部、學校、節慶場地、公園等公共場所設置免費發放防曬乳的站點，呼籲大眾主動索取，千萬別因為花用考量而忽略防曬必要措施。

荷蘭廣播基金會（NOS）報導，這項措施構想來自於一家診所皮膚科醫師。醫師們靈光一閃想到，各地公共場所在新冠肺炎大流行期間設置的手部消毒液噴灑器，可改為填充防曬乳，供民眾取用。

荷蘭西部位於海牙附近的卡特韋克鎮（Katwijk）議員克納普（Jacco Knape）說：「這要花一些經費去做，但我們更重視大家的健康。我們常看到民眾享受陽光時忽略了自我保護，由於本地日照量高於平均，缺乏防護並非好事。」

最常見的3種皮膚癌分別為黑色素瘤、基底細胞癌與鱗狀細胞癌。荷蘭衛生官員說，全國每6人就有1人確診上述3種皮膚癌的其中一種，比例已創荷蘭歷來最高。根據世界癌症研究基金會（World Cancer Research Fund International）的資料，黑色素瘤發生率荷蘭排名第4，年齡標準比率為每10萬人有27人死亡，僅次於澳洲、紐西蘭與丹麥。