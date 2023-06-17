世代差異讓不少家長與孩子相處出現問題，孩子們遇到問題或挫折時，寧願跟朋友訴苦也不願跟父母說，因此產生嫌隙。對此作家黃大米就在臉書點出三個與父母的相處之道，許多網友甚至公眾人物看完之後相當認同，卻又覺得無奈。

黃大米在臉書發文「面對父母的三大相處之道」：

一、不要太把他們情緒勒索的話當一回事

二、不要跟他們說太多自己的事，被認同的機率很低，被念的機率極大。我們不是想隱瞞父母，而是不想被碎念。

三、不要回嘴，沉默離開現場就好。因為回嘴會被唸更久。

網友們看完不斷點頭認同：「所謂長大，就是放棄改變自己的父母」、「在認同也不過了，只是知易行難啊」、「我媽常評論我的朋友，好像她比我懂他們。非常讚同第二點」、「實在太中肯了」、「跟父母聊天，耳邊風的功力要先練好，這樣不會忤逆老人家，自己還可以做想要的事」、「父母很愛激到你回嘴，如果忍不住，就會開啟他們的碎念模式」、「被念還是小事，弄不好就被罵爆」、「第一點大推，太真實了」、「還會被翻出100年前的舊帳」。