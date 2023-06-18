豪宅擺入豪車！大陸廈門日前有輛千萬名車勞斯萊斯，2.5噸的重量，竟然就被吊上約170米高空，並放在44樓高的豪宅空中露台，而過程也被民眾拍下PO上網，不禁讓網友大驚「真把車當藝術品擺家裡了」、「在家車震增情趣？」，不過也有網友質疑重達2.5噸勞斯萊斯「是否會壓壞房子？」，對此，舉辦這場活動的工作人員也給出了答案。

綜合陸媒報導，本月11日廈門有5棟62層258公尺的超高樓豪宅前，遭民眾拍下有輛千萬名車勞斯萊斯，被緩緩吊上44樓的住宅空中露台，由於該輛勞斯萊斯重達2.5頓，被吊上約170米的高空，過程中不免出現些微旋轉，而過程非常耗時。

而這段影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示「這樣做的意義是什麼？想了很久也想不明白，窮人不懂的東西太多了」、「陽台乘載力夠嗎？不會有危險嗎？」、「在家車震增情趣？」、「這陽台真厲害，這噸位都能挺住」、「哪個男下班回家不想在車裡清靜」、「真把車當藝術品擺家裡了」。

有網友納悶「為什麼要將車吊上豪宅」，該大樓的工作人員表示，因和車商勞斯萊斯合作舉辦商業活動，並強調把千萬勞斯萊斯吊上44樓，已經過多次計算及試驗才執行「安全性沒問題」；另外有網友質疑重達2.5噸的勞斯萊斯「是否會壓壞房子？」，工作人員也回應，44樓為樣品屋，未來也不會出售。