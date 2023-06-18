新北市一名高中少年跟15歲女同學偷嘗禁果，還拍性愛影片留念，後來不滿初戀提分手，竟揚言散布不雅照片，迫使對方繼續與其交往，前後反覆發生10多次，造成女方身心受創，甚至萌生輕生念頭，氣得少女家長提告求償。新北地院審理後，判處少年及單親母親應連帶賠償20萬元；刑事部分另由少年法庭審理。

根據判決書，原告主張，她和男方先前為高中同班同學，並曾是男女朋友關係，2人交往過程中，少年明知其未滿16歲，仍與她發生關係，還拍下不雅照片，甚至出言恫嚇「若與我分手，便會將妳的裸照傳給他人看等語」，侵害原告之性自主決定權，致原告罹患精神官能性憂鬱症，要求賠償60萬元。

少年辯稱，自己未於女方未滿16歲前與其發生性行為，且身為15、16歲的青少年，難免對性產生好奇，雙方是兩情相悅；至於拍攝裸露照片，也是在你情我願的情形下所拍攝；其次，他第一次與異性交往，面臨分手狀況下，不知如何調適自身情緒，只想用各種方式挽回，因此說出令原告不悅的言語，主觀上並無恐嚇意圖。

新北地院審酌，少年與原告雖曾為男女朋友，然而他明知女方當時未滿16歲，思慮未臻成熟，身心仍處於發展階段，身為年紀略長的一方，竟未克制性衝動，而與原告為性交行為；又於原告提出分手時，恫稱將傳送不雅影像及照片予他人觀看，已影響原告身心之正常發展，判處少年及單親母親應連帶賠償20萬元。

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