繳了一輩子的勞保，為了就是能在退休生活獲得經濟上的保障，有理財專家提醒，民眾從工作到退休都要持續注意公司政策對自身權益的影響，他分享一名在公營轉民營公司任職的資深員工的案例，該員工原想放帶薪長假加年終獎金，總計可領到50萬元，沒想到卻因此差點少領200多萬的勞退金。

艾倫在《艾倫的理財研究室》YouTube頻道裡分享，一位48年次、今年64歲的陳先生，在一家國營轉民營的企業任職，年資近40年，由於公司生產設備太陳舊，預計下一季要進行3至6個月的大型設備檢修工程，由於施工期間，員工可能會分配到其他單位，或直接放帶薪但薪資不高的長假，陳先生原本認為，未來半年可放有薪假，休假完剛好65歲申請退休。

艾倫提醒，按照陳先生的案例，他除了每個月能領3萬2000多元的退休金之外，還能領走勞工退休金大約535萬元，但假如他沒有弄清楚公司新政策，持續做到原定計畫的65歲才退休，退休金可能因此損失200多萬。

艾倫進一步說明，勞退舊制只有一次領，沒有月領可選，其是按照退休前6個月的平均薪資乘以「舊制勞退年資的基數」計算，陳先生如果領了半年帶薪長假，因舊制計算給付基準是採「退休前半年的平均薪資」，這部份很容易被勞工遺漏，將導致陳先生勞退少領200多萬。

艾倫指出，陳先生後來提前按照《勞基法》第53條自請退休規定，他在申請帶薪長假前退休，提前領走535萬元勞退金，並請領每月勞保年金3萬2930元，因為有提早規畫才多守住200多萬。