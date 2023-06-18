一手成立澳洲前三大保健品品牌納維康的台商吳家，靠一款綿羊油打出天下。疫情後，他們又要如何用橄欖油、紅酒和食材，打造跨足澳、台、日的食材供應平台？

歷經轉機和開車共15個小時，《今周刊》團隊終於抵達位在澳洲東南部，一個名為希爾斯頓（Hillston）的小鎮。在這個人口不到兩千人的小鎮，有著澳洲新南威爾斯州最大的特級初榨橄欖油生產商——獵人谷之夢．希爾斯頓橄欖莊園。

它背後的經營者，是有「綿羊油大王」之稱，一手創辦年營收逾2億澳幣（約40億新台幣）的澳洲前三大保健品品牌納維康（Nature's Care），並曾躋身澳洲百大富豪的台商吳家。三年前，吳家回台灣，成立澳台國際投資，後來又以超過7億新台幣入主台灣團購票券龍頭夠麻吉（Gomaji）。據統計，光創辦人夫婦吳進昌和陳素珍兩人，身價就超過6億澳幣（約124億新台幣）。

台商傳奇 版圖跨澳、台、日

2018年，夫妻倆將事業交棒給兩個兒子，返台定居。如今，在兩兄弟努力下，吳家總部位在澳洲的Wu's Properties Investment Group，不只手握澳洲前三大保健品牌經營權，多角化的事業更涵蓋橄欖油、葡萄酒、餐飲、零售、電商通路、房地產等項目，版圖遍及澳洲、台灣、日本。

「吳家從保健品到橄欖油、紅酒，如今跨足餐廳、電商通路，每一個milestone（里程碑）看在澳洲台商眼中都是傳奇。」澳洲台商協會祕書長程紀罡如此評價。

早上9點，溫度不到攝氏10度，蓄著落腮鬍，身穿防風夾克，吳家二代長子、現年40歲的納維康執行長暨夠麻吉策略長吳鎧圳，一面領著我們走進這片廣達712公頃、相當於27座大安森林公園、種植19萬棵橄欖樹的莊園，一面介紹著自家事業的第二成長曲線。

「這個滴灌系統可精準灌溉、施肥，比傳統的噴灑法更能有效利用水資源……，我們是採用對環境影響最小的震動法來採摘橄欖，每棵樹只能震動二分鐘，否則可能會傷害樹上的鳥、生物，甚至影響橄欖樹生長。」吳鎧圳滔滔不絕地分享自家橄欖園從種植到採摘的過程，語氣難掩驕傲。「我們的莊園內就設有榨油廠，從採摘到榨汁，過程只需花四十分鐘。」

他指出，相較於一般橄欖油莊園是分別採收後統一送至榨油廠，得花上約8天，直接在莊園內設廠生產，更能大幅降低橄欖的氧化程度，將游離脂肪酸降至0.2％，比市售產品的4％要低。儘管一瓶500毫升的早摘頂級初榨橄欖油要價高達2千多元新台幣，是一般市售橄欖油的1到2倍價格，但仍成功打入誠品、統一聖德科斯等通路。

目前，該莊園一年最多可生產約50萬噸的橄欖油，且種植面積持續增加中，除了自有品牌「獵人谷之夢」（Hunter’s Dream）外，也有部分供應給澳洲主要橄欖油製造商。

其實，2018年，吳家才以獵人谷之夢品牌投入橄欖油這門生意，算是業界後進者。但，吳鎧圳不諱言，拜過去納維康在保健品所打下的口碑，加上近年歐洲乾旱，橄欖油產量銳減、全球橄欖油價格走揚因素，因此在短短3年內就轉虧為盈，比原本預期的還早獲利。

接著來到雪梨北邊約120公里的獵人谷（Hunter Valley），這個南半球最知名的酒鄉，是吳家人打造專營橄欖油、葡萄酒等產品品牌——獵人谷之夢的起點，每年生產約十萬瓶葡萄酒。

不只如此，從山坡上俯瞰，這片逾300公頃的土地，種了葡萄老藤、麥蘆卡茶樹、甜橙、葡萄柚、薰衣草等植物。這些作物，大部分都被用作納維康的保健食品原料，或旗下餐廳食材。