社區公共事務要能夠順利運作，管委會扮演舉足輕重的角色，管理費的用途也應該公開透明，一名網友發文表示，社區管理費月收超過77萬，但固定支出卻高達84萬，且突然公告「公共基金將告罄」讓她相當傻眼，於是貼出支出明細請網友們解惑，沒想到不少人認為，社區的財務報告相當不透明。

該名網友在臉書社團「爆料公社」上發文指出，「我住的社區居然要破產了，20幾年的老社區，室內大約30坪1個月繳快4千的管理費，健身房的設施壞掉很久，告知他們請他們維修，得到的回應是社區沒有錢不打算修了，真的是很無語。」

從管委會公布的細項可以看到，每月花費最高的項目是物業人力費超過45萬，社區巴士超過12萬，公共區域清潔費逾7.5萬，公共區域水電維護材料12萬，原Po指出，社區門口就有一個公車站牌了，因此建議社區巴士可以砍掉，但得到的答案是已經有減班，讓他相當困惑。

除此之外，原Po還發現5月社區財務報告中，收入是80萬左右，支出約100萬，公基金扣掉款項，剩餘可動用金額竟然是-38萬，管委會決定先限制社區包裹領取時間、調整警衛上班時間等等，縮減支出。

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為財務報告不夠清楚，「為什麼水電那些料材每月要到12萬？超誇張」、「這種明細等於沒有明細，既然是每月固定開銷，相信一定都會有廠商請款明細吧？」、「財務感覺很不清楚，水很深」、「假設74萬除4000=185戶而已，是不是太誇張了一點？還能透支？水太深了。」

此外，有網友建議原Po可以考慮加入管委會一起監督解決問題，「請參與事務討論、一同監督，甚至可以主動加入管委會」、「可以努力當上委員看看啊，水深不深就知道了」、「可以努力當上委員看看，水深不深就知道了。」