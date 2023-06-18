陸媒於今年初披露，中國大陸正在打造一款新型的飛彈護衛艦，外界認為，此戰艦即為054A型飛彈護衛艦的次型054B型。對此，前海軍艦長呂禮詩近日分享了有關該軍艦更多的情報，稱054B型比054A型在噸位上多了約2000噸，且軍艦的部份設計類似中國大陸航母「福建號」，未來接戰態勢應會出現很大變化。

呂禮詩15日在節目《財經起床號》上提到，054B新一代的飛彈護衛艦，長度147公尺，寬是18公尺，排水量估計可以到6000噸，遠遠超過054A的4050噸。

對於054B飛彈護衛艦，呂禮詩也指出，中方跟台灣的設計理念有很大的不同，台灣新船越造越大，但是只把舊船同樣的配備裝上去；反觀大陸此款新型軍艦，從現有的船型可以看出，應該會採用和航母福建號相同的「偵通導抗」一體化桅杆設計。

呂禮詩進一步解釋，所謂的「偵通導抗」指的就是偵蒐、通信、導航、電子反制，該設計最早出現在055型萬噸飛彈驅逐艦上；隨後又用在航空母艦「福建號」，艦橋上有24個相位陣列天線，現在054B也有望裝配。呂強調，「054B還有新一代的裝備，未來接戰態勢會很不一樣。」

除此之外，呂禮詩還提到，中國大陸現在還將東風-21D飛彈縮小改良成鷹擊-21攻船彈道飛彈（或稱反艦飛彈），並放入055型萬噸飛彈驅逐艦前面的垂直發射箱裡面，「美國過去一直認為東風-21D有效射程大概在1500公里，也就是第一島鏈跟第二島鏈周邊的位置；但現在中國大陸有了055之後，距離該艦1000到1500公里之內，都將是中方的打擊範圍。」