一名28歲男子體重破百，原本不以為意，但開始出現泡泡尿後就醫，因男子擔心泡泡尿是性功能變差的跡象。醫師發現，男子腎功能老如60歲者的狀態，顯示腎功能嚴重退化，此外，男子三高問題嚴重。所幸，該男子聽從醫師建議，一年內減重25公斤，腎功能大幅提升，再無蛋白尿、泡泡尿問題。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》表示，上述男子身高170幾公分、體重100公斤，體型壯碩，腎絲球過濾率為65分，接近60歲的人的腎功能，男子

對於腎絲球過濾率無感，而是看到自己有泡泡尿，擔心影響性功能，而急來掛診。

洪永祥表示，經檢測後，該男子除了腎功能不佳、蛋白尿與泡泡尿外，也有三高（高血脂、高血糖、高血壓）問題，但男子並不在意，也不想減重，「於是，我提醒他，年輕人腎功能若不佳，以後提早洗腎機率很大。」

該男子這才願意參加減重班，一年後減重25公斤，由原來的100公斤降至75公斤，且腎功能回復至90分以上，蛋白尿、泡泡尿問題均消失，三高問題也大幅改善。