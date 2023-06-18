二○二三年已經過了近半，在美國暴力升息下，利率從○∼○．二五％拉升到五∼五．二五％，十三日美國公布五月ＣＰＩ是四％，這比四月的四．九％又下降一層樓，美國ＣＰＩ從二○二一年第四季六．三％拉升到七％，二二年六月到九．一％，然後逐月下降，現在來到四％的低點，六月對比的是去年的九．一％，ＣＰＩ會出現更有效的下降，在這個四％的「美好」數字下，美國升息可能已到了上限，這也給了股市發揮的空間。

台股光芒萬丈的漲勢核心

今年黃仁勳領銜的Nvidia無疑是照亮全球股市最搶眼的亮點，台股也因為ＡＩ發光，照亮了跟ＡＩ連結的相關個股，尤其是台積電也因Nvidia而水漲船高，股價拉升到五九四元，ＡＤＲ也寫下一一○．六九美元的波段新高，台股加權指數寫下一七二五九．二三的波段新高。

今年台灣出口明顯衰退，ＧＤＰ從去年第四季出現○．八六％的負成長，首季又出現三．○二％的負成長，出口及經濟成長力道都顯著減弱，尤其是出口倚重的半導體產業呈現明顯衰退，但台股卻屢屢創新高，攻堅前進，這完全是ＡＩ效應顯著的發作，從台積電往下是跟ＡＩ伺服器有關的廣達、技嘉、緯穎；ＡＩ伺服器機殼的營邦、勤誠、晟銘電再到沈浸冷卻的熱交換器題材，從高力、萬在到最近廣運也宣布有這個題材，股價大漲，這是ＡＩ關連產業鏈，已成台股萬丈光芒的漲勢核心。

二三年上半年全球股市強弱分明，像去年表現亮眼的東協市場，今年都出現漲多回檔的修正，中國深滬港股市維持小漲小跌走勢，跟年初市場對解封的高度期待，有很大的差距，表現最亮眼的是費城半導體指數，二二年最後一個交易日，ＳＯＸ收盤是二五三二．一一，如今跑到三七一一．八一，漲幅高達四六．五九％，對照去年最慘重挫四八．六三％，形成強烈對比。

今年科技股抬頭，Nasdaq大漲二九．八九％，更大型的Nasdaq 100指數大漲三六．五二％，Apple到一八四美元以上，再創歷史新高；微軟也逼近前波高點，它們都沾了ＡＩ的光，這比起標普五○○上漲十三．九六％，道瓊指數上漲三．五一％出色很多，這可以看出美國是科技股領軍，尤其是半導體，這次最核心的是Nvidia，上上周漲到四一九．三八美元，市值跑到一．○三五八兆美元，十三日Nvidia又站上四一一美元，市值站回一兆美元，TSMC ADR也提升到五五三九億美元，大約是Nvidia一半。

ＡＩ伺服器題材造就廣達

美股每一年都有一個熱門焦點，像去年電動車是熱門題材，Tesla成為焦點，市值一度突破一．二兆美元，再前一年，市場焦點在元宇宙，ＦＢ改名Meta，市值也一度衝上一兆美元關卡，每一次市場有破兆美元出現，都會引來市場新亮點，這次ＡＩ題材會是一個容易吹破的泡沫？或是產業新革命的指標？值得大家仔細看下去。

如果ＡＩ成了亮點產業，台股很可能是最大受益者，ＡＩ必須高速運算晶片，不管是H100或A100，這些晶片都出自台積電之手，然後是高階封裝，再來是高速運算與資料儲存，還延伸到ＡＩ伺服器關聯產業，而伺服器必須以安全為考量，生產基地必須在台灣，這是台灣信賴產業中最核心的一環。

這一次的ＡＩ衝擊，也改善了台股的產業新生態，除了半導體外，伺服器題材最核心的首推廣達，年初股價還跌到六六．二元，過去三十年來，股性溫和，只適合長線投資，沒想到這一回股價大發威，一口氣漲到一四一元，市值倍增，已經來到五三三○億元，也帶動ＩＣＴ產業，過去在電子業是老大的光寶科，去年只有五四．二元，宋光源交棒給兒子，如今股價衝上一○七元，市值倍增到二四三三億元，而把緯穎分拆出去的緯創也沾光，緯穎市值到二○四六億，緯創也到二○八二億，這次緯創從二三．一元大漲到七六元，一直以來緯創都是電子五哥中的老么，這回靠著緯穎實力往上拉升，現在與華碩的二三七七億在伯仲之間，遠超過英業達一四五七億、仁寶的一二七八億元，最近鴻海也站出來說他們才是ＡＩ伺服器最大供應商，要看市場買不買單。

這一輪台灣的電子產業市值都大翻升，台達電創下三五六．五元的新高價，市值拉升到八九一○億元，經過這個回合，台股市值前十大，從台積電、鴻海、聯發科、中華電信以降，台達電已打敗台塑石化，搖身變成老五，日月光投控都升到第十二，下一席是廣達，聯電搶到第八，可以看出這次ＡＩ題材讓大型電子代工集團實力更上一層樓。

軍工股基本面有跟上

不過值得注意的是，股價快速往上衝，基本面能不能跟得上？否則股價仍有回測的可能性，像廣達五月營收七七○億是今年最低，光寶科前五月營收仍衰退十五．八％，緯創前五月營收下滑八．六％，緯創股價已經大漲二○○％，但業績還沒有看到大突破。

先前軍工股大爆發，股價快速往上衝，如今看起來基本面有跟上，像是漢翔前五月營收成長六二．一％，精剛成長七八．七％，最近股價顯著拉回的jpp-KY前五月營收成長四五．九％，如果以首季ＥＰＳ二．五二元為基準，今年有挑戰一個股本實力，回檔應是找買點的好時機。因此，這次看ＡＩ題材股，接下來基本面有沒有顯著提升？否則股價會有較大回檔的風險。

這次熱交換的高力股價衝到三二八元，四月ＥＰＳ○．七二元，去年ＥＰＳ三．三七元，今年ＥＰＳ超過十元仍要很拚，今年只配息一．五元，三○○元以上的股價算是貴了。這次萬在比價往上拉升，也是這個道理，從萬在比價高力，上周我們提及協易機械有伺服沖壓題材，有首季ＥＰＳ○．三元當後盾，股價也輕鬆站上二○元。最近廣運沾上沈浸冷卻題材，股價也跟著飆升。可以看出，市場把升息當盡頭看，資金追逐特定標的，也讓水漲船高的市場風險漸升高。

最近日月光投控以每股一六一．五元，完全拿下一三四一八張籌碼，日月光完成增資，將成牧德二三％最大股東，牧德是ＡＯＩ檢測績優公司，二○一八年創下ＥＰＳ三○．四三元的佳績，去年ＥＰＳ十三．三五元，有了日月光加持，牧德實力可以得到更大提升。如果從這個角度來看，這些年有很多好案例，像機殼大廠偉訓拿下也是機殼廠富驊五○．六二％的股權，這次ＡＩ伺服器題材，富驊也沾光，股價從十三．三五元大漲到五三．七元，偉訓低價拿下股權成了大贏家，如今股價也從二六．○五元拉升到六四．四元，形成雙贏的景象。

這種雙贏的例子還有台泥，為了鞏固ＥＶ充電樁業務，入股飛宏十％股權，如今，飛宏業績還沒有彰顯，首季ＥＰＳ只有○．一二元，股價已經跑到八七元，這也是一個雙贏的策略。還有過去電源供應器二線的盛達股價貼近面額，這些年努力往綠能轉型，今年中美晶入股十三．○六％，有了中美晶加持，盛達股價一鼓作氣跑到五三．六元。（全文未完）

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