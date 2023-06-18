美國國務卿布林肯18、19日將訪問中國大陸兩天，雷根號出現在南海活動，而中國大陸山東艦航母目前在渤海。退役少將栗正傑表示，山東艦在渤海，應該是在實施平時戰備演練的可能性比較高。

栗正傑17日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，雷根號去南海算是一日遊，為了仁愛礁事件，給菲律賓當靠山。他們都認為，中國大陸會不會在這兩天把那艘破船拖走，造成中菲之間軍事或武裝衝突。而美國既然已經答應菲律賓提供安全上的保護，所以把雷根號開到南海地區，就是為了保護菲律賓。

栗正傑認為，山東艦在渤海，就是實施軍事訓練。渤海是中國的內海，是山東半島跟遼東半島之間的海灣，中間有8個小島，稱為「廟島群島」。對海軍來講，是一個很安全的地方，美國RC-135可能都探不了渤海地區裡面的軍事活動，因海軍、空中可能距離都不夠，這中間還隔個廟島群島。

栗正傑指出，山東艦這時在渤海，如果東海地區有事，就可出去，可以立刻掌控東海的狀況；如果沒有事，就可回到渤海，是一個很安全的訓練地方，不會被美軍偷窺看到。

栗正傑點出，山東艦若回到母港南海三亞灣，很容易被美軍偵查機偵查到電子訊號、參數。山東艦在渤海，應該是在實施平時戰備演練的可能性比較高。