新北市私幼餵藥風波越演越烈，衛福部先是宣布擴大全台幼童檢驗，但不到4小時，即改稱僅限定「新北市所有幼兒園幼兒」。《中時新聞網》YouTube 17日針對「幼兒園餵藥案，衛福部改口『僅新北』能免費驗，新北市宣布中央不做新北做，喊話全台都能免費驗，費用由新北市承擔，請問您支持嗎？」進行網路民調，截至17日晚上，高達67%網友表示支持，希望盡快找出真相；24%網友不支持，認為普篩突增全台恐慌。

《中時新聞網》YouTube17日針對「幼兒園餵藥案，衛福部改口『僅新北』能免費驗，新北市宣布中央不做新北做，喊話全台都能免費驗，費用由新北市承擔，請問您支持嗎？」進行網路民調，截至17日晚上11點半，已有3.5萬名網友投票，高達67%的網友表示支持全台都能免費驗，希望盡快找出真相；24%網友表示不支持，稱普篩突增全台恐慌；9%沒意見。

網友紛紛表示，「支持新北市的做法，守護小孩的健康沒有地域之分、我是新北市民、保護幼苗的這個錢花的值得」、「有疑慮當然全國一起做，孩子的健康最要緊，相信民眾都會支持的，不管結果怎樣起碼有個結果，總比整天為此吵個不停好」。

也有網友認為，「這本來應該是一個很簡單的科學問題，有就有、沒有就沒有，但目前已經被操作成一個政治話題了……」、「一定要 全力找出真相，找出幕後壞蛋」。