烏克蘭一直期望獲得美國、北約等西方戰機，相較於現有的俄系戰機，烏方認為，西方戰機的作戰效率更高，烏克蘭媒體帶來最新消息，瑞典政府表示，瑞典空軍開始培訓烏克蘭飛行員及相關航空人員，以操作JAS-39「獅鷲」戰鬥機。

據《烏克蘭之聲》（The voice of Ukraine）17日報導，在這些西方型戰機中，如果要提供軍事援助給烏克蘭，瑞典的JAS-39「獅鷲」戰鬥機更為合適。獅鷲不但能夠進行短場起降（STOL），他甚至具備公路起降甚至應急整備跑道起降的能力。

獅鷲易於維護，可以在公路上使用作為跑道，並且運營成本低廉，同時並不影響其戰鬥效能。（SAAB）

JAS 39 Gripen戰鬥機由瑞典紳寶（SAAB）所開發製造，於1980年代研發，用於潛在與蘇聯的衝突，它易於維護，可以在公路上使用作為跑道，並且運營成本低廉，同時並不影響其戰鬥效能，這點對於烏克蘭來說至關重要，因為所有烏克蘭機場都暴露在俄羅斯長程無人機、空射、水面射巡弋飛彈的打擊範圍之中。如果能進行野戰起降，將會大幅增加戰機的生還率。

獅鷲不但能夠進行短場起降（STOL），他甚至具備公路起降甚至應急整備跑道起降的能力。（SAAB）

總共有3個世代的Gripen戰鬥機：A型（單座）/B型（雙座）、C/D型和E/F型。它們都配備了現代化的數位系統、雷達和導航設備。獅鷲戰鬥機雖然小小的，但它具有10個武器掛點，可攜帶各種類型的飛彈。

該飛機的作戰範圍可達1300公里，總飛行範圍則為3250公里，足以支撐對俄作戰，獅鷲戰鬥機比美國製造的F-16戰鬥機，更經濟實惠且更容易取得，但數量並不多，因此瑞典也還沒有公佈說到底會提供幾台給烏克蘭。