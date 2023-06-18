29歲八點檔女神謝京穎有著美麗臉蛋跟凹凸有致的身材，2016年加入八點檔後，接連出演《黃金歲月》、《市井豪門》等連續劇，在演藝圈發光發熱。近日堂妹從輔仁大學畢業，3姊妹特意到場祝賀，留下一系列難得一見的同框照，顏值爆表畫面驚呆眾人。

謝京穎16日在社群平台透露堂妹大學畢業，全家族都來參加畢業典禮，包括她也在內，同時開心寫下：「拍照三秒的瞬間，卻定格著青春的匆匆歲月」，並曬出三姊妹跟堂妹的多張合照，只見4人均遺傳謝家的美貌基因，五官同樣亮眼且笑容十分迷人，特別是年紀最小的堂妹，五官清新秀麗，穿著學士服配上牛仔褲，氣質滿點。

對此，網友們紛紛在下方大讚：「謝家出美女」、「每個都是明星臉阿！眼睛也太像」、「發現妳們都有雙眼皮」、「四千金，都是正妹，漂亮」、「輔大果然出美女 畢業快樂」、「顏值天花板」、「一家人都擁有漂亮寶貝的DNA」、「已羨慕要出道嗎？」、「都是清新脫俗系美女。」

謝京穎在家中排行老大，據了解有一位妹妹已出嫁，2020年她曾曬出姊妹合照，開心地說：「今天是我親愛的妹妹生日，也是她被求婚的日子，希望她開心快樂幸福，將來不管發生什麼事，我們都依然在妳的身後，給妳滿滿的支持」，引來粉絲刷出一排恭喜，其中有人問：「何時換您呢？」，她也給出時間：「五年後我們瞧瞧。」