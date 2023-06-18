44歲資深新聞工作者徐湘華離開主播台後，將重心擺在家庭，常透過社群分享生活點滴，最近她帶兒子去打桌球時說：「你進去問問看，有沒有叔叔可以跟你打球」，被周圍的長輩聽到，立刻給她一記當頭棒喝，表示按他們的年紀要叫爺爺，嚇得立刻道歉，也上了寶貴的一課。

徐湘華表示一個多月前，帶兒子在運動場館遇到一名長輩很會打桌球，主動邀兒子跟他打10分鐘多的球，並鼓勵兒子以後帶自己的球拍找他玩，但2天過後，進場時並未看到對方，但有些人在桌球室，便開口：「弟弟，你進去問問看有沒有『叔叔』可以跟你打球，媽媽要到旁邊瑜珈教室，快遲到了。」

然而20分鐘過去，徐湘華注意到兒子在她門口徘徊，便提早下課，陪他進桌球室玩了一陣子，接著便看到先前那位長輩，便讓兒子跟他對打，自己則退到外面觀賞，此時，同桌的一名長輩很嚴肅地說：「妳不可以讓小孩叫我們『叔叔』，我們的年紀都是『爺爺』才對，這是一種禮貌，一種社會倫理，妳必須好好教小孩這些觀念。」

對此，她趕緊道歉解釋，身為女性的自己是阿姨的年紀，偏好較年輕的稱呼，便以為男生也喜歡被叫年輕一點，聽完後，長輩藉此機會教育一番：「妳不可以按照自己的想法來教小孩，這社會有必須依循的倫理，如果大家都照自己的觀念做事那怎麼行」，讓徐湘華不禁檢討自己，先前應多想想如何稱呼陌生人，直呼：「任何事都是如此，別把自己的想法套在別人身上呀！」