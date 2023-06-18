一名女學生在網路發起「李明璁受害事件募集」，指台灣大學前助理教授李明璁涉嫌誘導女學生發展私人感情，恐有多人受害。台大社會系今天晚間聲明，已依法通報性平會處理。

一名女學生在網路上設置「李明璁受害事件募集」頁面，陳述自身經歷並附上電子信箱，希望有其他「暗處苦主」提供證詞，迅速在網路引發許多討論。

這名女學生表示，她花了很多時間自我療癒，才重建對人性的信任。她不期待李明璁的道歉，只想紀錄曾經發生的歷史，讓其他女性自行判斷。

台大社會系本月17日晚間在臉書粉絲專頁張貼聲明，指已於16日收到前教師李明璁任職期間疑似違反性平的資訊，隨即按照法令規定，通報台大性別平等教育委員會，現今此案已交由台大性平會處理。

社會系聲明提到，相關人士如需協助，包括向台大性平會申訴或提出調查申請，社會系將盡一切努力提供支持和協助。學生也可透過信任的教職員工聯繫，系方會在保障權益與隱私的原則上盡力協助。（編輯：施施）1120618

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