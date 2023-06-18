「台灣第一名模」林志玲擁有出眾氣質跟完美比例身材，2019年嫁給日本「放浪兄弟」成員AKIRA，婚後育有一子，不過她最近接受星友蔡康永的訪問，坦言不打算重返演藝圈，引起瘋狂討論，便有網友挖出她7年前上大陸綜藝節目，身穿比基尼的破尺度畫面，魔鬼曲線超級誘人，令眾人忍不住暴動。

林志玲當年身穿繞頸式水藍色比基尼，除了白皙光滑的肌膚全被看光之外，大方秀出渾圓北半球跟水蛇腰，更引人注目的是，曾被大陸娛樂網站票選為10大美腿藝人第一名的她，露出一雙112公分的超細筷子腿，超狂少女身材完全不像是年紀4開頭的女明星，十分搶眼。

網友們刷出一排讚嘆留言：「林志玲確實漂亮啊，身材好、長得好又溫柔」、「反覆放大看，真的好美啊姐姐」、「身材保持得很不錯」、「我這年紀看不得這些，鼻血會出血！」、「上帝真是連窗戶都沒給她關啊」、「這雙腿太神了」、「真是一幅令人心曠神怡的畫面。」

事實上，林志玲日前在蔡康永的節目中，被問到小孩長大以後，不再需要人照顧時，有沒有打算重返演藝圈？對此，林志玲肯定地否認，表示期盼觀眾記住的是擁有烏黑長髮的自己，而非白髮蒼蒼的模樣，因此將來除非是慈善活動，不會輕易露面。