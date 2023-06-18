Gucci經典的馬銜鍊元素最早由Aldo Gucci先生於1953年發想，並把它裝飾於鞋面上，但現已成為品牌標誌性象徵之一，今年恰逢品牌馬銜鍊樂福鞋誕生70周年，品牌於米蘭男裝周上邀請十位藝術家舉辦《Gucci Horsebeat Society》沈浸式展覽，將十位藝術家作品以小房間的形式呈現，如邀請澳洲藝術家Ed Davis的拼貼壁紙製成「衣櫃」，並透過靜態人台模特展示Gucci 2024春夏男裝系列，讓觀者觀賞藝術設計之虞，也能一次了解品牌新一季的服裝。

《Gucci Horsebeat Society》展覽。（Gucci提供）

《Gucci Horsebeat Society》展覽。（Gucci提供）

《Gucci Horsebeat Society》展覽。（Gucci提供）

此次特展結合時尚、藝術、影音元素，由由米蘭當地著名的創意總監兼Spazio Maiocchi 策展人Alessio Ascari負責規劃。其中義大利視覺藝術家Anna Franceschini 為典藏檔案中的藝品製作的「珍奇櫃」，並呼應馬術元素點綴許多馬匹雕塑於個展品之間;俄羅斯建築師兼多媒體藝術家則將馬銜鍊運用在傢俱設計中。

Gucci 2024春夏男裝系列，以品牌檔案庫汲取靈感，融入1960-70年代流行文化元素如滑板、滑板裝。（Gucci提供）

而在本季2024春夏男裝系列中，品牌設計團隊汲取品牌檔案庫，服裝輪廓使用標誌性的喇叭褲、西裝排釦等輪廓，至於標誌性的「馬銜鍊」元素則融入格紋、提花織物當中，另本季也有多套近期十分流行的「銀色」元素，如鑲有微馬賽克鏡面亮片的水洗牛仔套裝，細看還可發現上面飾有變形GG印花。包包方面，本季延續近年的大包潮流，整體的容量都偏實用，如印有3D馬銜鍊標誌的帆布手提袋、使用半透明水晶GG帆布的托特包、有經典織帶、馬銜鍊圖騰的防水行李袋等，十分適合夏日出遊使用;另為呼應其中一套滑板裝束，本季也有一個帶有GG圖案的塗漆滑版，若搭配2024早春系列的滑板手提包，走在路上肯定十分亮眼。

Gucci 2024春夏男裝系列輪廓簡潔俐落，印花大玩錯視效果。（Gucci提供）

Gucci 2024春夏男裝系列包款延續前幾季的大包潮流，多以大型包款為主。（Gucci提供）

過去馬銜鍊設計問世初期僅作為鞋面裝飾，但過去七十年間已跨足珠寶、服飾、包款設計，成為品牌經典象徵。（Gucci提供）