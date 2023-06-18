因《微微一笑很傾城》而備受關注的楊洋，緊接防彈少年團Suga之後接下Valentino代言人，並受邀前往米蘭參與品牌2024春夏男裝系列，現場除有多位歐美粉絲等候外，也不乏大陸粉絲一同搭機支持，擠爆米蘭街頭讓品牌出動多位保鑣保護楊洋，在當地引起一波討論;在網路上，粉絲則因她一襲亮眼的紅色西裝，有粉絲在現場大喊「楊洋新郎」而在網路上再度掀起討路，而這四個關鍵字也順勢登上微博熱搜榜，為品牌增加不少話題。

Valentino睽違三年取消男女合秀的習慣，以2024春夏男裝系列回歸米蘭，以致敬品牌創辦人1985年的首個男裝秀。（Valentino提供）

但其實大秀本身就極具話題，原品牌大秀君選在巴黎發布，這是設計總監Pierpaolo Piccioli睽違三年擺脫過去三年男女混秀形式、回歸品牌根源米蘭的重要大秀，而本季大秀主題也是為呼應品牌創始人Valentino Garavani 於1985年所舉辦的首個男裝秀，故整體服裝承襲傳統，但又挑戰對於傳統男裝既定印象，故以「The Narratives」為題，展現全新男裝風格，於本季單品上更多次引述美籍日裔作家的《渺小一生》的詞語，講述在當代社會男性氣質、生活的多樣性。

Valentino本季將「花朵」貫穿全系列，如將花朵取代領帶挑戰對傳統男裝的既定印象。（Valentino提供）

Valentino本季將「花朵」貫穿全系列，如將花朵取代領帶挑戰對傳統男裝的既定印象。（Valentino提供）

服裝輪廓上首先以傳統正裝開場，但細節、面料設計上卻重新調整，如使用純棉面料製作凸顯有別以望剛硬男士線條的輪廓;另本季主旨「模糊性別」，品牌主要以花卉元素貫穿其中，除以亮片、貼花、刺繡等點綴於服裝之上，搭配柔和的色調、俐落線條，展現「剛柔並濟」的面貌，更將花朵線條取代領帶，以此挑戰一般大眾對於傳統男裝的既定印象;包款方面除有男性包款少見的「小廢包」外，本季品牌還與日本包包品牌Porter合作，細節一出便受到許多時尚迷討論，期待上市的那一天。